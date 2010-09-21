Госкомзем предлагает создать Фонд земель госсобственности

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам предлагает создать Фонд земель государственной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомзема.

Согласно сообщению, на выполнение подпункта 2 пункта 2 Протокола заседания Комиссии по контролю за использованием и отчуждением земель обороны и других земель государственной собственности под председательством вице-премьер-министра Украины Владимира СИВКОВИЧА от 14 июля 2010 года, Госкомзем разработал и предоставил для согласования министерствам и ведомствам проект Закона Украины “Об управлении землями государственной собственности”.

Главной целью законопроекта является повышение эффективности управления землями государственной собственности для обеспечения рационального и эффективного использования земель государственной собственности, оптимизации и благоустройства землепользований органов государственного управления, внедрения государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечение интересов государства в условиях проведения земельной и экономической реформ.

Законопроектом предусматривается передача функций по распоряжению землями государственной собственности, внесенных в Реестр земель государственной собственности, специальному государственному учреждению – Фонду земель государственной собственности, определяется правовая основа деятельности и структура фонда. В частности, предусматривается, что в компетенцию Фонда земель государственной собственности будут отнесены земли запаса и земельные участки, которые находятся в государственной собственности, включенные в Реестр и предоставленные в пользование гражданам, юридическим лицам и территориальным общинам. Законопроектом также предусмотрено, что руководящими органами будут Совет и Правление фонда.

По словам председателя Госкомзема Олега КУЛИНИЧА, принятие законопроекта повысит эффективность управления землями государственной собственности на основе четкого определения принципов и системы управления землями и землепользованием государственной собственности. Кроме того, это позволит устранить существующую на сегодня значительную разобщенность организационно-предписывающих функций по управлению землями государственной собственности между значительным количеством органов исполнительной власти. «Именно несовершенное управление является главной причиной нарушения земельного законодательства при использовании земель государственной собственности», - добавил он.