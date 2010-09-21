В низовья Днепра выпустят более 2 млн. рыб

В Херсонской области осуществляется выпуск молодняка рыбы в низовья Днепра и в Днепро-Бугский лиман.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области.

Согласно сообщению, до 10 ноября планируется выпустить в водоемы 2,1 млн. двухлеток карпа, а также растениеядных рыб.

Выпуск рыбы производят сотрудники государственного учреждения "Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению частиковых пород рыб".

Начиная с 14 сентября, уже выпущено 333,6 тыс. рыб.