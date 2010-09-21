В низовья Днепра выпустят более 2 млн. рыб
12:37, 21 сентября 2010Агро
0
В Херсонской области осуществляется выпуск молодняка рыбы в низовья Днепра и в Днепро-Бугский лиман.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области.
Согласно сообщению, до 10 ноября планируется выпустить в водоемы 2,1 млн. двухлеток карпа, а также растениеядных рыб.
Выпуск рыбы производят сотрудники государственного учреждения "Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению частиковых пород рыб".
Начиная с 14 сентября, уже выпущено 333,6 тыс. рыб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter