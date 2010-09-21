Реализация зерна за пределы Житомирской обл. сократилась

В Житомирской области реализация зерна за пределы региона в январе-августе т.г. сократилась, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., на 34% - до 193 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, «за январь-август т.г. хлебоприемными, зерноперерабатывающими и сельхозпредприятиями области отгружено на внешний рынок 193, 2 тыс. тонн зерна, из которого 173,4 тыс. тонны, или 89% поставлено в морские порты Одессы, Николаева, Херсона, а также в Россию, Беларусь, Германию, Индию, Италию, Румынию, Вьетнам и Африку».

Общую стоимость отгруженного зерна Н.ДЕЙСАН не указал.

Он уточнил, что в структуре реализации зерна больше всего реализовано кукурузы - 97,5 тыс. тонн, или 50,4% от ее общей реализации. Также реализовано 54,8 тыс. тонн ячменя, или 28% от всей реализации, пшеницы - 24 тыс. тонн (12,4%).

Незначительными партиями за рубеж реализовывалось просо, горчица, подсолнечник, соя и редька.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2009 г., в Житомирской области хлебоприемные, зерноперерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия реализовали за пределы области 290,1 тыс. тонн зерна на сумму 300 млн. грн.

Тогда больше всего было реализовано кукурузы – 192,1 тыс. тонн, что составляет 66,2% от общего объема реализации. Кроме того, было продано 58,6 тыс. тонн пшеницы (20,2%), 22,6 тыс. тонн ячменя (7,8%) и 14,8 тыс. тонн рапса (5,1%).

Незначительными партиями также были реализованы рожь, подсолнечник, соя, просо, горох, горчица и гречиха.