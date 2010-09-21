Аваков: для стабилизации цен на продукты нужны интервенции из госрезерва

Председатель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ считает, что для предотвращения в регионе повышения цен на продукты питания необходимо проводить интервенции из государственного материального резерва Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя ситуацию с повышением цен на продовольствие и продукты питания в Харьковской области.

По словам А.АВАКОВА, учитывая плохой урожай и «серьезные ошибок в управлении со стороны облгосадминистрации», цены на продовольственные товары будут расти и в дальнейшем.

При этом он отметил, что местные крестьяне не получили от государства дотации и субсидии.

«Сельхозпроизводитель, по сути, остался один на один с этой проблемой, плюс погодные условия, мы получили один из наихудших результатов за всю историю», - заметил А.АВАКОВ.

Единственным выходом из сложившейся ситуации А.АВАКОВ считает введение «государственного регулирования» цен и интервенции из Госрезерва по заниженным ценам основных продуктов питания.

«Цены на продукты питания, к сожалению, будут увеличиваться, если не будут применены меры государственного регулирования. Очень опасная ситуация накануне зимы, и срочно нужно принимать меры. Причем не репрессивные меры, а меры государственного регулирования, то есть за счет государственных интервенций из Государственного резерва», - подчеркнул А.АВАКОВ.

Справка УНИАН. На потребительском рынке Харьковской области в августе больше всего подорожали крупы (на 13,6%), овощи (на 10,0%), сигареты с фильтром (на 17,2%), молоко (на 4,8%). В общей сложности индекс потребительских цен в Харьковской области составил 102,2%.