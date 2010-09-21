В августе в Крыму больше всего подорожали огурцы, гречка и цитрусовые, подешевели - помидоры и лук

В Крыму в августе этого года среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на огурцы закрытого и открытого грунта - на 70,5% и 69,8%, соответственно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, цены на крупу гречневую возросли на 16,9%, цитрусовые - 13,4%, рис - 9,7%, табачные изделия - 8,0%, яйца - на 6,1%.

Повышение цен также наблюдалось на масло сливочное - на 6,0%, жиры животные - 4,1%, соль, пряности - 3,8%, молоко - 3,2%, свинину - 3,0%, говядину - на 2,4%.

Одновременно снижение цен отмечено на помидоры закрытого и открытого грунта - на 32,1% и 22,8% соответственно, лук репчатый - 26,9%, морковь - 15,7%, картофель - на 15,5%, свеклу - 13,2%, виноград - 12,1%, яблоки - 8,0%, бананы - на 4,3%.

В целом цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе повысились на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров и услуг наиболее всего (на 50,1%) возросла стоимость природного газа. На 5,2% повысились цены на газ сжиженный, на 4,0% - услуги парикмахерских, на 2,3% - каменный уголь. Стоимость услуг санаторно-курортных учреждений возросла на 2,1%, ресторанов - на 1,6%. Плата за проживание в гостиницах и пансионатах выросла на 1,3%.

В августе текущего года (по сравнению с предыдущим месяцем) цены на потребительские товары в Автономной Республике Крым возросли на 1,2%.