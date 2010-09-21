Мельник: В Украине будет достаточно свекловичного сахара

В текущем году Украина самостоятельно обеспечит необходимые объемы сахара из свеклы нынешнего урожая.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

По словам замминистра, на сегодняшний день, хотя уборка сахарной свеклы только началась, урожайность составляет 300 центнеров с гектара. Он отметил, что сахарной свеклы в текущем году планируется собрать более 15 млн. тонн, и после переработки можно будет рассчитывать на более чем 2 млн. тонн сахара.

«При потреблении 1,8 млн. тонн, думаю, что проблем в стране с сахаром не будет», - сказал С. МЕЛЬНИК.

Справка УНИАН. В 2009 году урожай в Украине сахарной свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.