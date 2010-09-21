МФК: создание Государственной аграрной страховой компании не даст эффекта

Создание Государственной аграрной страховой компании (ГАСК) как элемента системы агрострахования является неэффективным.

Об этом говорится в материалах проекта Международной финансовой корпорации «Развитие агрострахования в Украине», розданных сегодня в ходе круглого стола на тему: «Каким будет будущее украинского агрострахования?».

По оценкам экспертов проекта, в случае принятия решения о создании ГАСК, минимальный объем бюджетного финансирования компании при условии отсутствия перестрахования будет соответствовать общей страховой ответственности в первый год, а именно 21,3 млрд. грн. В то же время, если будет обеспечено перестрахование рисков на международных рынках, объем финансирования должен быть равен превышению расходов над поступлениями, то есть 0,6 млрд. грн. При этом указанное финансирование должно будет предоставляться не вместо, а в дополнение к субсидированию.

Операционные расходы ГАСК, по оценкам экспертов проекта, в случае принятия на себя деятельности по страхованию, не могут быть меньше 15% от суммы собранных премий, то есть они составят не менее 300 млн. грн. в год (данные расходы включаются в страховую премию).

Кроме того, расходы непосредственно на создание и организацию работы компании (офисы в каждой области, оборудование и т. д.) эксперты проекта оценивают в сумму около 100 млн. грн.

В целом, по мнению экспертов проекта МФК «Развитие агрострахования в Украине», для Украины при создании системы агрострахования наиболее оптимальным является политика распределения рисков в аграрном секторе по принципу партнерства между частным и государственным сектором, при котором частные страховые компании берут на себя все капитальные и операционные расходы, а государство выполняет исключительно функции контроля и поддержки сельхозпроизводителей путем субсидирования.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины подготовило проект концепции развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине, который предусматривает создание Государственной акционерной страховой компании (ГАСК).

Документом предлагается создание ГАСК как самостоятельного государственного предприятия, который действует на принципах самофинансирования и прибыльности, формирование сети страховых посредников для реализации страховых продуктов ГАСК.