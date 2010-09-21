Мельник: Украина планирует увеличить экспорт сахара в Россию до 500 тыс. тонн в год

Украина в перспективе рассчитывает экспортировать в Россию до 500 тыс. тонн сахара в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

Он отметил, что в ноябре, после окончания уборки сахарной свеклы, Украина и Россия детально обсудят вопросы предоставления квот на экспорт сахара.

«Мы хотим начать со 100 тысяч (тонн – УНИАН) в следующем году, чтобы довести эту квоту в будущем до 500 тыс. тонн», – сказал С.МЕЛЬНИК.

Напомним, в Министерстве аграрной политики ожидают, что в текущем году Украина самостоятельно обеспечит потребности страны в сахаре из свеклы нынешнего урожая.

По словам первого заместителя министра аграрной политики Сергея МЕЛЬНИКА, на сегодняшний день урожайность составляет 300 ц/га. Сахарной свеклы в текущем году планируется собрать более 15 млн. тонн, и после переработки можно будет рассчитывать на более 2 млн. тонн сахара.

Справка УНИАН. В 2009 году в Украине урожай сахарной свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.