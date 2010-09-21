МинАП рассчитывает на выделение 100 млн. грн. в госбюджете-2011 для страхования урожая аграриев

Министерство аграрной политики рассчитывает, что в Государственном бюджете на 2011 год будет выделено не менее 100 млн. грн. для организации страхования урожая аграриев.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

«Учитывая ситуацию с бюджетом, на большие деньги мы не надеемся, - сказал он, - но на начало работы мы надеемся на не менее 100 млн. грн.».

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины подготовило проект концепции развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине, который предусматривает создание Государственной акционерной страховой компании (ГАСК).

Документом предлагается создание ГАСК как самостоятельного государственного предприятия, который действует на принципах самофинансирования и прибыльности, формирование сети страховых посредников для реализации страховых продуктов ГАСК.