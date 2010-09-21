Аграрии Тернопольской области приступили к уборке сои, подсолнечника и кукурузы.

Об этом сообщил начальник главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Андрей ХОМА на сегодняшнем совещании, посвященном ходу сельскохозяйственных работ.

Он отметил, что соя обмолочена на площади 1,1 тыс. га (4%), намолочено 1,9 тыс. т зерна при средней урожайности 18 ц/га.

Убирать подсолнечник, по словам А.ХОМЫ, начали лишь хозяйства трех районов. Ими обмолочено 1 тыс. га (8%), намолочено 0,9 тыс. т при урожайности 9,5 ц/га.

Кукуруза убрана на площади 1,1 тыс. га (2%), намолочено 5,5 тыс. т, средняя урожайность – 51 ц/га.

Начальник управления также сообщил, что гречиха убрана на площади 2,9 тыс. га (34%), намолочено 2,6 тыс. т зерна при средней урожайности 9,2 ц/га. Самая высокая урожайность гречихи в Гусятинском районе – 12,2 ц/га и Тернопольском – 12,1 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на площади 10,8 тыс. га (21%), накопано 327,1 тыс. т, средняя урожайность составляет 301,5 ц/га. Самая высокая урожайность сладких корней, по данным А. ХОМЫ, у хозяйств Бучачского района – 370 ц/га, Збаражского – 330 ц/га, Тернопольского – 328,5 ц/га. Еще не приступили к уборке сахарной свеклы хозяйства Залещицкого, Зборовского, Монастыриского и Подгаецкого районов.