МинАП намерен импортировать сливочное масло

Министерство аграрной политики Украины изучает возможность импортных поставок сухого молоки и сливочного масла, если в этом возникнет необходимость.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

«Сегодня есть предложения предпринимателей, были переговоры с Европейской бизнес-ассоциацией в части возможности закупки сухого молока, масла, чтобы избежать роста цен на эти продукты», - сказал С.МЕЛЬНИК.

Он уточнил, что закупки возможны в Беларуси и Польше по приемлемым ценам.

«Все будет зависеть от спроса на рынке. По предварительным подсчетам, чтобы избежать скачков цен и провокаций дефицита, надо будет около 20 тыс. тонн масла сливочного и 17 тыс. тонн сухого молока закупить, что позволит обеспечить баланс потребления», - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что эти объемы будут «страховочными», поскольку сегодня есть основания надеяться, что удастся обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.