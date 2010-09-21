Правительство России сформирует комиссию по продовольственным ценам

Правительственная комиссия по продовольственным ценам будет сформирована на этой неделе, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков на совещании по проблемам АПК, сообщает РИА Новости.

"Сейчас формируется правительственная комиссия по урегулированию цен на рынке продовольствия. На этой неделе формирование закончится", - сказал Зубков.

Он напомнил также, что ранее была создана рабочая группа, которая в настоящее время проводит мониторинг ситуации. "Сегодня по мясу обстановка стабильная, цены на говядину, свинину и птицу стабильные", - подчеркнул первый вице-премьер.

"По сахару сегодня работают 40 заводов, которые перерабатывают собственную продукцию", - отметил он. "Однако многие районы пострадали, и мы будем завозить больше сахара-сырца", - добавил Зубков.

"Таможенно-тарифная политика, которая принята, и параметры, заложенные в таможенных пошлинах, позволят нам держать цены на рынке сахара", - заверил первый вице-премьер.