Аграрии Полтавской обл. в 2010 г увеличили площади убоки сахарной свеклы на 26%

В 2010 году в Полтавской области подлежит к уборке 72,5 тыс. га сахарной свеклы, из них 67,7 тыс. га - в сельскохозяйственных предприятиях. Это на 26% больше, чем в прошлом году.

Об этом журналистам на пресс-конференции заявил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко.

По его словам, по площади посева Полтавская область занимает 2 место в Украине после Винницкой, что составляет 14,2% общей площади посева сахарной свеклы в государстве.

Наибольшие площади к уборке сахарной свеклы в Лохвицком районе - 11 тыс.га, в Лубенском районе - 8 тыс.га, в Глобинском и Шишацком районах - по 6 тыс.га.

Первыми начали уборку сахарной свеклы в начале сентября в Карловском районе, и уже 7 сентября 2010 Ланновский сахарный завод начал сезон сахароварения.

По состоянию на середину сентября работы на свекловичных полях ведут 11 районов области. Выкопано почти 2 тыс. га сахарной свеклы и накопано 49 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 256 ц / г, что уступает урожайности прошлого года на 118 ц / га.

Полностью готовы начать сезон сахароварения 7 сахарных заводов с суммарной переработкой сахарной свеклы в сутки 30 тыс. тонн.

После двух лет простоя возобновляет свою работу ДП «Нафком Агро» в Лубенском районе.

Сахарная свекла будут приниматься на 11 свеклопунктов. Все сырьевые лаборатории, определять качество сырья, прошли аттестацию и аккредитованы.

Потребность региона в сахаре на 2010-2011 маркетинговый год составляет 97 тыс. тонн, в том числе фонд потребления сахара населением - 62,4 тыс. тонн.

"Мы живем в рыночных условиях, поэтому в какой-то одной области собственную ценовую политику внедрять очень трудно. Выход один - делать интервенции в торговую сеть по оптовым ценам, о чем мы договорились с корпорациями, которые владеют сахарными заводами в области, - отметил председатель облгосадминистрации Александр Удовиченко. - Они будут хранить определенное количество сахара, и по оптовым ценам направлять в торговую сеть для того, чтобы сбивать желание посредников брать сверхвысокие цены для получения дополнительных прибылей.