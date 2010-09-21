Кабмин объявил выговор заместителям министра аграрной политики Якубовичу и Лаврову

Кабинет Министров Украины своими распоряжениями объявил выговоры заместителям министра аграрной политики Игорю ЯКУБОВИЧУ и Евгению ЛАВРОВУ.

Тексты распоряжений № 1856-р и 1857-р размещены на сайте правительства.

Согласно документам, выговоры объявлены в связи с ненадлежащим выполнением служебных обязанностей и поручения премьер-министра Украины относительно организации проведения ярмарочных мероприятий в Киеве, в частности, ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

И.ЯКУБОВИЧ и Е.ЛАВРОВ предупреждены, что в случае непринятия соответствующих мер они будут уволены.