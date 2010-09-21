Верховная Рада намерена внести изменения в закон о сельскохозяйственной совещательной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О сельскохозяйственной совещательной деятельности».

“За” данный законопроект проголосовали 227 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном проекте закона изложен в новой редакции термин «сельскохозяйственный совещательный совет». Благодаря этому структурные подразделения аграрных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений будут приобщены к кругу субъектов сельскохозяйственной совещательной службы.

Данным законопроектом предусматривается на законодательном уровне урегулировать вопрос заключения соответствующих соглашений и договоров по предоставлению социально направленных совещательных услуг с заведениями образования и научными учреждениями как юридическими лицами, подразделения которых будут выполнять отмеченные работы.