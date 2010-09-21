В Крыму прошел традиционный VI Всеукраинский конкурс виноградарей «Золотая Амфора - 2010»

В прошедшие выходные на территории виноградарского хозяйства «Бурлюк», входящего в состав предприятия «Алеф-Виналь», выпускающее известные вина под ТМ «Золотая амфора», прошел VI Всеукраинский конкурс виноградарей «Золотая Амфора-2010».

Как сообщает корреспондент УНИАН, показать свое мастерство съехались 28 виноградарей со всей Украины. Перед началом сбора винограда всех участников и гостей конкурса приветствовал парад сельскохозяйственной техники. А дальше перед конкурсантами стояла очень нелегкая задача - качественно собрать как можно больше винограда на участке виноградников. На это участникам было отведено ровно час. Работу виноградарей оценивало компетентное жюри, состоящее из представителей хозяйств-участников конкурса во главе с доктором сельхознаук, профессором, заведующим кафедрой Крымского аграрного университета Александром Диканем.

- При этом учитывалось не только то, кто соберет быстрее, но и так называемая чистота сбора, чтобы как можно меньше ягод осталось на земле, - сказал господин Дикань.

По итогам соревнования победителем конкурса уже второй год подряд стал виноградарь из предприятия «Талисман» ЗАО «Коктебель» Алексей Перминов, который собрал более 200 килограммов винограда в час.

Ему был торжественно вручен мотоцикл, а двум серебряным призерам подарили по велосипеду. Три бронзовых призера увезли домой фотоаппараты.