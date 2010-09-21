Кабмин назначил Дроника председателем Госкомитета рыбного хозяйства

Кабинет Министров Украины распоряжением №1854-р от 20 сентября т.г. назначил Виктора ДРОНИКА председателем Государственного комитета рыбного хозяйства Украины. Текст документа размещен на сайте правительства. Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 17 сентября т.г. уволил по собственному желанию Олега ДОВБЫША с должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства. О.ДОВБЫШ был назначен на данную должность 24 марта 2010 года.

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