«Юнимилк-Украина» в 2011 г планирует перенести молокозавод из Киева в Кременчуг

Компания «Юнимилк-Украина» в 2011 году планирует перенести молокозавод из Киева в Кременчуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня после посещения Кременчукгского гормолокозавода заместитель министра аграрной политики Игорь ЯКУБОВИЧ.

По его словам, руководство компании «Юнимилк-Украина», в состав которой входит Кременчугский гормолокозавод и, в частности, молокозавод в Киеве, приняло решение о реконструкции предприятия в Кременчуге.

«Компания приняла решение перевезти две производственные линии с Киева в Кременчуг», – сказал замминистра.

Губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО уточнил, что в Киеве предприятие «зажато между строениями и метро, и принято решение его переселить».

«Реконструкция будет проведена в 2011 году. Тут же разместится цех по производству детского питания производительностью 50 тонн в сутки», – сказал губернатор.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский городской молокозавод» выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, завод производит также биокефиры, биойогурты, шоколадное масло, разнообразные десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% продукции реализуется в городе, остальное – в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 году ОАО "Галактон" приобрел ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все – Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».

В 2009 году прибыль Кременчугского гормолокозавода составила 13,3 млн. грн.