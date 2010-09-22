В Украине сев озимых будет завершен до 10 октября

В Украине сев озимых культур будет завершен до 10 октября.

Об заявил в Кременчуге журналистам заместитель министра аграрной политики Игорь ЯКУБОВИЧ.

«Посев озимых закончим в оптимальные сроки – до 10 октября. Сегодня уже на 90% посеяли в южных областях, на 50% в Полтавской области», - сказал он.

Замминистра отметил, что в стране в этом году озимыми будет засеяно 9 млн. га площадей, что на 900 тыс. га больше, чем осенью 2009 года.

«Мы засеем 9 млн. га земли. Это озимые и на зерно. Это и пшеница, и кукуруза, и другие культуры», - сказал И.ЯКУБОВИЧ.