В Украине сев озимых будет завершен до 10 октября
08:49, 22 сентября 2010Агро
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В Украине сев озимых культур будет завершен до 10 октября.
Об заявил в Кременчуге журналистам заместитель министра аграрной политики Игорь ЯКУБОВИЧ.
«Посев озимых закончим в оптимальные сроки – до 10 октября. Сегодня уже на 90% посеяли в южных областях, на 50% в Полтавской области», - сказал он.
Замминистра отметил, что в стране в этом году озимыми будет засеяно 9 млн. га площадей, что на 900 тыс. га больше, чем осенью 2009 года.
«Мы засеем 9 млн. га земли. Это озимые и на зерно. Это и пшеница, и кукуруза, и другие культуры», - сказал И.ЯКУБОВИЧ.
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