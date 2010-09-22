В Украине уже собрано более 84% урожая зерновых

На сегодняшний день в Украине собрано более 84% ранних зерновых и зернобобовых, включая кукурузу.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Украины Сергей МЕЛЬНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

«Мы ожидаем урожайность зерна примерно 38 млн. тонн, возможно, даже будет больше, но сейчас прогнозируем на таком уровне», – сказал С.МЕЛЬНИК.

При этом он отметил, что уже почти 3 млн. тонн зерна экспортировано, в основном это пшеница, ячмень и частично кукуруза.