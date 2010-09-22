Россия может отменить эмбарго на экспорт зерновых после окончания страды

Россия может отменить эмбарго на экспорт зерновых после окончания уборочной кампании.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании по финансовой устойчивости агропромышленного комплекса.

«По эмбарго на экспорт зерновых культур. Это эмбарго было трудным решением, но необходимым, хотя эмбарго не является единственной мерой по стабилизации ситуации на рынке. Эта мера, и я уже об этом говорил, может быть отменена после окончательного подведения итогов уборочной кампании и вообще с пониманием того, чем мы располагаем. Жду, что правительство об этом представит необходимые предложения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что в результате аномальной жары в этом году гибель сельхозкультур произошла на приблизительно 17% посевных площадей, или приблизительно на трети площади зерновых культур. По оценкам правительства, пострадало 22 тыс. га, отметил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории РФ пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.