В Хмельницкой области агропроизводство сократилось на 1,3%

В Хмельницкой области в январе-августе 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Хмельницкой области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях области производство сельхозпродукции сократилось на 23%, в хозяйствах населения – выросло на 14,6%.

За 8 месяцев т.г. хозяйствами всех категорий области произведено 42,4 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 2% больше, чем в январе-августе 2009 г., 423,4 тыс. тонн молока (на 2,8% меньше), 245,5 млн. штук яиц (на 13,6% меньше).

За отчетный период в сельскохозяйственных предприятиях средние надои молока от одной коровы (в расчете на среднее поголовье) выросли на 4,1%, или 113 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2878 кг.

Сельскохозяйственные предприятия области (кроме малых) за январь-август 2010 года получили дотаций для поддержки животноводства за счет средств налога на добавленную стоимость на сумму 32,5 млн. грн.

Общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной продукции за январь-август 2010 года уменьшился на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в т.ч. продукции растениеводства – на 30,6%, животноводства – увеличился на 0,2%. Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 58,4%, животноводства – 41,6% (в январе-августе 2009 года – 64,9% и 35,1% соответственно).