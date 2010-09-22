Компания "Алеф-Виналь" в этом году увеличила посадку собственных виноградников на 70 га - до 1 тыс. 590 га

ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) в текущем году посадило 70 га виноградников, доведя их собственное количество до 1 590 га.

Об этом УНИАН заявил директор департамента маркетинга компании Анатолий КОГАН.

«Весной этого года мы посадили в Крыму 70 га виноградников. Сегодня у нас 1 040 га плодоносящих и 550 га молодых», - сказал он.

По словам А.КОГАНА, осенью 2010 года «Алеф-Виналь» планировало посадить еще 80 га виноградников, но не будет этого делать.

«Денег нет и от этой посадки мы отказались», - сказал он.

Справка УНИАН. ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская обл..).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клинков» и ТМ «Жан Жак», водка ТМ «Горілка Українка» и ТМ «Хельсинки».