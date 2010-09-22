В Харьковской области производство сельхозпродукции сократилось на 19%

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в Харьковской области за январь-август 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., сократился на 19,1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 26,6%, в хозяйствах населения – на 13,2%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление статистики в Харьковской области.

По данным облстата, за январь-август т.г. производство всех видов мяса в живом весе увеличилось в области на 3,1% – до 69,9 тыс. тонн, производство яиц птиц всех видов увеличилось на 15,4% – до 713,9 млн. штук. При этом производство молока снизилось на 2,5% – до 321,8 тыс. тонн.

В ГУ статистики сообщают что, в хозяйствах всех категорий Харьковской области, по состоянию на 1 сентября т.г., поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,2% и составило 221,1 тыс. голов, в том числе поголовье коров сократилось на 3,3% – до 98,0 тыс. голов. Поголовье птицы всех видов сократилось на 0,7% - до 11,1 млн. голов. При этом поголовье свиного стада увеличилось на 12,4% – до 280,0 тыс. голов, поголовье овец и коз увеличилось на 7,9% – до 93,7 тыс. голов.