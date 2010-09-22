Львовский холодокомбинат начал выпуск вареников и пельменей под ТМ «Лимо»

ОАО «Львовский холодокомбинат» начало выпуск вареников и пельменей под ТМ «Лимо». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, для производства пельменей и вареников закупили высокотехнологичную линию “Domioni” (Италия). В то же время, мясо для пельменей используется только отечественного производства из Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Пельмени «Лимо» (весом 400 и 900 г) производят четырех видов: «Сибирские», «З свининой и говядиной», «Куриные», «Домашние».

Вареники «Лимо» (400 и 900 г) запланированы к производству восьми видов. Сегодня в продажу поставляются вареники «С картофелем». Кроме того, в скором времени появятся еще несколько видов: «С картофелем и луком», «Охотничьи с картофелем и грибами», «Нежные с сыром», «Вкусные с сыром и изюминами», «Классические с мясом», «С капустой», «С квашеной капустой».

В компании отмечают, что вареники и пельмени будут выпускать как машинной, так и ручной работы.

Пельмени и вареники «Лимо» будут реализовать на территории Украины. До конца 2010 года планируется реализовать 750 т замороженных полуфабрикатов, а на протяжении 2011 года — 2500 т.

За осенне-зимний период 2010 года компания планирует занять 7% украинского рынка вареников и пельменей.

Справка УНИАН. ОАО «Львовский холодокомбинат» основано в 1995 году. Компания занимается производством и реализацией мороженого под торговой маркой «Лимо». Ассортимент мороженого насчитывает около 90 видов продукции.

На сегодняшний день компания входит в пятерку лидеров производителей мороженого. Производственные мощности холодокомбината составляют 15 тыс. т. мороженого в год.

В 2009 году холодокомбинат произвел 9 тыс. т мороженого. В 2010 году компания планирует изготовить 10,5 тыс. т. мороженого.