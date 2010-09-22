Аграрии Черниговщины собрали свыше 1 млн. тонн зерновых

Аграрии Черниговщины пересекли миллионную отметку по уборке урожая зерновых культур. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

На сегодня уже собрано свыше 1,1 млн. тонн зерна нового урожая. Не обмолоченными остаются еще около 130 тыс. га под кукурузой, а это немного меньше двух третей общей площади под этой культурой. Вопреки пессимистическому прогнозу, вызванному аномальными погодными условиями, каких не было в Украине свыше ста лет, урожайность кукурузы 45,1 центнера с гектару, что на несколько центнеров с га выше ожидаемой. В целом это даст возможность выполнить, а возможно, и перевыполнить прогнозируемый вал зерна в объеме 1,5 млн. тонн.

Объем урожая зерновых культур, отвечающий среднему валу за несколько предыдущих лет, даст возможность не только удовлетворить внутренние потребности региона в зерне, но и экспортировать значительную часть урожая.