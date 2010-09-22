В Тернопольской области запасы зерна на 1 сентября уменьшились на 23%

В Тернопольской области запасы зерна на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур и в сельскохозяйственных предприятиях состоянием на 1 сентября этого года, сравнительно с аналогичным прошлогодним показателем, уменьшились на 22,9% - до 560,2 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, непосредственно в аграрных предприятиях области было в наличии 455,6 тыс. т зерна Непосредственно в аграрных предприятиях области (кроме малых) было в наличии 455,6 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 341,3 тыс. т, ячменя – 91,5 тыс. т, кукурузы – 1,9 тыс. т, ржи – 0,9 тыс. т.

В среднем в одном сельхозпредприятии на 1 сентября было в наличии по 1,128 тыс. т зерна (против 1,436 тыс. т на 1 сентября 2009 года). Зерноперерабатывающие предприятия на 1 сентября имели в наличии 104,6 тыс. т зерна, из них на хранящих предприятиях было 91,5 тыс. т зерновых, на перерабатывающих предприятиях – 13,1 тыс. т.

Средняя закупочная цена зерновых культур составляла 1,022 тыс. грн/т, из них на пшеницу – 1,055 тыс. грн/т (в январе-августе 2009 года, соответственно, 758,9 грн./т и 739,3 грн./т).