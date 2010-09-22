ВР намерена урегулировать вопросы добычи питьевых подземных вод

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах "о добыче питьевых подземных вод".

"За" принятие соответствующего решения проголосовал 351 народный депутат из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предусматривается внести изменения в статью 23 Кодекса Украины о недрах, которыми предусмотрено предоставление права землевладельцам и землепользователям добывать питьевую подземную воду без получения специальных разрешений и горного отвода и без "привязки" к глубине добывания.

Так, предлагается предусмотреть право добычи без получения специального разрешения питьевой подземной воды для собственных хозяйственно-бытовых нужд, нецентрализованного и централизованного (кроме производства фасованной питьевой воды) хозяйственно-питьевого водоснабжения, при условии, что производительность водозаборов подземных вод не превышает 300 куб. м в сутки.