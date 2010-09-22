Аграрии Житомирской области завершили уборку картофеля. Накопано почти 950 тыс. тонн

Аграрии Житомирской области завершили уборку картофеля, накопав почти 950 тыс. тонн – на уровне прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирсокй облгосадминистрации.

Уточняется, что картофель уже почти убран с площади в 60 тыс. га, средняя урожайность составляет 167 ц/га.

Агроформированиями региона уже собраны другие овощи с площади 6,3 тыс. га или с 64% запланированных площадей, валовой сбор их составляет 77 тыс. тонн – чуть больше прошлогоднего.

Также отмечается, что в области продолжается уборка крупяных культур. По состоянию на 16 сентября т. г. гречка и просо обмолочены на 5,9 тыс. га и 1,6 тыс. га соответственно, что составляет соответственно 85% и 65% занятых этими культурами площадей. Намолочено 5940 тонн гречки и 2400 тонн проса, что, соответственно, на 500 и 150 тонн больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Сахарная свекла в регионе убрана на площади в 1070 га, накопано 21,8 тыс. тонн при урожайности 204 ц/га.