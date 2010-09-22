В Винницкой области сахарозаводы произвели 40 тыс. тонн сахара, 12,5% квоты

Сахарные заводы Винницкой области произвели чуть более 40 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы, что составляет 12,5% квоты, которую получила область.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

По сообщению, в Винницкой области работает 11 сахарных заводов, еще два - заготавливают сырье и будут запущены на днях, один завод еще не приступил к заготовке сырья.

Кроме того, планируется собрать 2,7 млн. тонн сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Винницкой области сахарную свеклу будут перерабатывать 14 сахарных заводов, в сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые выработали 205,139 тыс. тонн сахара