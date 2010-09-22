Аграрный фонд реализовал Житомирщине 500 тонн муки

Аграрный фонд, по состоянию на 15 сентября т.г., уже реализовал хлебопекарским предприятиям Житомирской области 500 тонн муки по ценам, на 15-23% ниже рыночных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что реализация пшеничной муки из Аграрного фонда осуществляется с госпредприятия "Черняховский КХП" Черняховского района, а ржаной - с ООО "Житница" (г. Новоград-Волынский).

Названные меры проведены с целью удержать в регионе цены на хлеб и хлебобулочные изделия, которые в последнее время несколько подорожали.

Напомним, в августе т.г. повысили на 4-14% цены на массовые сорта хлеба ОАО «Новоград-Волынский хлебозавод», ЗОА «Бердичевский хлебозавод», ОАО «Овручский хлебозавод», ОАО « Коростенский хлебозавод»" . Среднеобластной уровень розничных цен на хлеб вырос в указанном периоде на 2-3%.

В августе т.г. закупочная цена на зерно пшеницы 3-го класса в среднем по области составляла 1 тыс. 500 грн./т, пшеницы 4-го класса - 1 тыс. 450 грн./т, пшеницы 6-го класса - 1 тыс. 350 грн./т, ржи группы « А» - 1 тыс. 110 грн./т.