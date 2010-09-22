"Алеф-Виналь" планирует уменьшить сбор винограда

ЗАО «Алеф-Виналь» (Днепропетровская область) в текущем году планирует уменьшить сбор винограда на 25% или на 2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 6 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции в Крыму заявил директор департамента маркетинга компании Анатолий КОГАН.

По его словам, сбор винограда уменьшен из-за слишком больших остатков вина на складах.

«Мы поздно добились и ввели минимальные розничные цены на вино. 52% украинского рынка уже составлял шмурдяк в тетрапаках и бутылках по 5-10 грн, который заполонил полки магазинов», - пояснил А.КОГАН.

Как сообщал УНИАН, «Алеф-Виналь» в 2010 году посадило 70 га виноградников, доведя их площади до 1590 га. Сегодня у компании 1040 га плодоносящих и 550 га молодых виноградников.

Справка УНИАН. ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская обл.).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клинков» и ТМ «Жан Жак», водка ТМ «Горілка Українка» и ТМ «Хельсинки».