В Николаевской области сельхозпроизводство выросло на 1,5%

В Николаевской области общий объем производства продукции сельского хозяйства за январь-август 2010 года увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, в частности, в хозяйствах населения области объем сельхозпроизводства увеличился на 4,6%, а в аграрных предприятиях – уменьшился на 2%.

Общий объем продукции, реализованной сельскохозяйственными предприятиями области, за отчетный период уменьшился на 1,1%, в том числе продукции растениеводства – на 2,9%, продукции животноводства – вырос на 9,9%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации за 8 месяцев т.г. выросли на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, на продукцию растениеводства – на 29,5%, на продукцию животноводства – на 5%.