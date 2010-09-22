Минагрополитики снова повысило интервенционные цены на зерно

Министерство аграрной политики Украины снова повысило минимальные и максимальные интервенционные цены на зерно в 2010/2011 маркетинговом периоде.

Соответствующий приказ министерства от 15 сентября 2010 г. № 558 «О внесении изменений в приказ Минагрополитики от 23 февраля 2010 года № 78» опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, минимальная интервенционная цена (с учетом налога на добавленную стоимость) на пшеницу мягкую группы А 1-го класса выросла с 1520 до 1545 грн./т, максимальная – с 1824 до 1854 грн./т, 2-го класса – с 1385 до 1400 грн./т и с 1662 до 1680 грн./т соответственно, 3-го класса – с 1300 до 1315 грн./т и с 1520 до 1580 грн./т соответственно.

Минимальная цена на пшеницу мягкую группы Б 4-го класса повышена с 1161 до 1260 грн./т, максимальная – с 1393 до 1512 грн./т, 5-го класса – с 1125 до 1225 и с 1350 до 1470 грн./т, 6-го класса – с 1110 до 1190 грн./т и с 1265 до 1428 грн./т соответственно.

Интервенционную цену на рожь оставили на прежнем уровне: минимальная 1-го класса – 962 грн./т, максимальная – 1154 грн./т, 2-го класса – 920 грн./т и 1104 грн./т, 3-го класса – 880 грн./т и 1056 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на ячмень 1-го класса (для продовольственных целей) увеличилась с 1000 до 1340 грн./т, максимальная – с 1238 до 1608 грн./т, 2-го класса (для производства солода в спиртовом производстве) – с 950 до 1320 грн./т и с 1195 до 1582 грн./т, 3-го класса (для кормовых целей) – с 920 до 1295 грн./т и с 1161 до 1554 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на кукурузу для продуктов детского питания увеличилась с 1300 грн./т до 1500 грн./т, максимальная – с 1560 грн./т до 1800 грн./т, для пищевых концентратов – с 1200 до 1450 грн./т минимальная и с 1440 до 1740 грн./т максимальная, для производства крупы и муки – с 1150 до 1400 грн./т и с 1380 до 1680 грн./т, для кормовых потребностей – с 1110 до 1350 грн./т и с 1320 до 1620 грн./т.

Минимальные цены на свекловичный сахар установлены на уровне 6700 грн./т, максимальные – 7700 грн./т.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины приказом от 21 июля 2010 года N 429 уже повышало минимальные и максимальные интервенционные цены на зерно в 2010/2011 маркетинговом периоде.

Тогда минимальная интервенционная цена (с учетом налога на добавленную стоимость) на пшеницу мягкую группы А 1-го класса выросла с 1320 до 1520 грн./т, максимальная – с 1584 до 1824 грн./т, 2-го класса – с 1235 до 1385 грн./т и с 1482 до 1662 грн./т соответственно, 3-го класса – с 1150 до 1300 грн./т и с 1320 до 1520 грн./т соответственно.

Минимальная цена на пшеницу мягкую группы Б 4-го класса была повышена с 1011 до 1161 грн./т, максимальная – с 1213 до 1393 грн./т, 5-го класса – с 975 до 1125 и с 1170 до 1350 грн./т, 6-го класса – с 960 до 1110 грн./т и с 1101 до 1265 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на рожь 1-го класса была повышена с 912 до 962 грн./т, максимальная – с 1094 до 1154 грн./т, 2-го класса – с 870 до 920 грн./т и с 1044 до 1104 грн./т, 3-го класса – с 830 до 880 грн./т и с 996 до 1056 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на ячмень 1-го класса (для продовольственных целей) увеличилась с 950 до 1000 грн./т, максимальная – с 1188 до 1238 грн./т, 2-го класса (для производства солода в спиртном производстве) – с 900 до 950 грн./т и с 1145 до 1195 грн./т, 3-го класса (для кормовых целей) – с 860 до 920 грн./т и с 1101 до 1161 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на кукурузу для продуктов детского питания была установлена на уровне 1300 грн./т, максимальная – 1560 грн./т, для пищевых концентратов – 1200 и 1440 грн./т, для производства крупы и муки – 1150 и 1380 грн./т.

Минимальные цены на свекловичный сахар установлены на уровне 6700 грн./т, максимальные – 7700 грн./т.