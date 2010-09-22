В Николаевской обл. запасы зерна уменьшились на 15,9%

В Николаевской области на 1 сентября 2010 года запасы зерна по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшились на 15,9% и составили 1224,6 тыс. тонн, в том числе 798,7 тыс. тонн пшеницы (на 10,1% больше).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Запасы подсолнечника составляли 37,5 тыс. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 22,4 тыс. тонн, а в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 15,1 тыс. тонн.