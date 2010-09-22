Аграрии Винницкой области завершили сев озимого рапса

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили сев озимого рапса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

Озимый рапс посеян на площади 76,254 тыс. га, что на 41% меньше запланированного.

В управлении пояснили, что сокращение посевов озимого рапса связано с окончанием рекомендуемых сроков посевов, которые истекли еще 15 сентября, а также недостатком влаги в почве на момент посева этой культуры.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году аграрии Винницкой области сократили площадь земель, засеянных озимым рапсом, на 13,3%, или на 19,993 тыс. га, до 130,156 тыс. га.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.