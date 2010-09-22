Янукович убежден, что Украина может внести значительный вклад в преодоление голода в мире

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает убеждение, что Украина может стать весомым фактором в преодолении одной из глобальных проблем человечества - голода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил сегодня в выступлении на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Высокого уровня, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации Тысячелетия Организации Объединенных Наций.

«Мы готовы и в дальнейшем быть надежным партнером международного сообщества в решении глобальных проблем по реализации Целей развития Тысячелетия», - отметил Президент Украины.

По его словам, украинская власть ответственно относится к угрозам мирового продовольственного кризиса. Глава государства напомнил, что в прошлом году Украина впервые стала донором Всемирной продовольственной программы ООН.

«Убежден, что в ближайшей перспективе благодаря мощному потенциалу своего сельского хозяйства наша страна может стать важным элементом глобальных усилий в преодолении голода в ряде регионов мира», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент в связи с этим заметил, что, несмотря на трудности финансового характера, в этом году Украина смогла аккумулировать ресурсы и через ООН отреагировать на чрезвычайную ситуацию: оказать помощь народу Гаити, пострадавшему в результате мощного землетрясения.

«Помощь странам, которые попали в затруднение, является нашей традиционной и постоянной практикой на двустороннем уровне», - заверил представителей международного содружества Президент Украины.