В Тернопольской обл. реализация зерновых сократились на 44%

В Тернопольской области в январе-августе 2010 года объемы реализации зерновых культур уменьшились 44% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 281 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, за отчетный период аграрные предприятия области реализовали 144,765 тыс. тонн пшеницы, что на 47,2% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года, 1,586 тыс. тонн ржи (на 65,2% меньше), 75,233 тыс. тонн ячменя (на 25,3% меньше), 49,586 тыс. тонн кукурузы (на 54,9% меньше).

Пшеницу в области продавали в среднем по 1,023 тыс. грн./т, что на 22,6% дороже, чем в январе-августе 2009 года, рожь – по 779,4 грн./т (на 25,8% дороже), ячмень – по 1 тыс. грн./т (на 25% дороже), кукурузу – по 1,071 тыс. грн./т (на 46,5% дороже).

Также сообщается, что объемы реализации масличных культур в январе-августе 2010 года в области уменьшились на 39,4% – до 60,083 тыс. тонн. В частности, семян подсолнечника реализовано 1,589 тыс. тонн (на 72,2% меньше), продавали его по 2,458 тыс. грн/т (на 70,8% дороже), сои – 4,72 тыс. тонн (на 15,7% меньше), продавали ее по 2,598 тыс. грн./т (на 17,4% дороже), рапса – 52,291 тыс. тонн (на 39,6% меньше), продавали его по 2,804 грн./т (на 17,1% дороже).