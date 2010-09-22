АМКУ обязал "Черкассыхлеб" урегулировать оптово-отпускные цены

Черкасское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) обязало ОАО

"Черкассыхлеб" урегулировать оптово-отпускные цены на хлеб массовых сортов, установленные без надлежащего экономического обоснования.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного территориального отделения АМКУ.

Согласно сообщению, ОАО "Черкассыхлеб" взимало с оптовых покупателей хлеба и хлебобулочных изделий, расположенных за пределами города Черкассы, дополнительную плату за его доставку в размере 6% от стоимости продукции, хотя стоимость доставки хлеба была уже включена в его цену. В то же время покупатели, которые приобретали хлеб на территории предприятия и вывозили его собственным транспортом, оплачивали заложенную в цене хлеба стоимость его доставки.

С целью прекращения действий ОАО "Черкассыхлеб", содержащих признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, админколлегия отделения АМКУ предъявила обществу обязательные к выполнению претензии относительно приведения оптовых отпускных цен на хлеб к экономически обоснованному уровню.

Во исполнение рекомендаций ОАО "Черкассыхлеб" установило две оптово-отпускные цены на хлеб: без транспортных затрат - для покупателей, приобретающих хлеб на территории общества и вывозящих его собственным транспортом, и с транспортными затратами - для покупателей, которым продукция доставляется транспортом общества.

Кроме того, общество исключило из договоров поставки транспортные затраты по доставке продукции в размере 6% от стоимости поставленного товара.

Областное отделение АМКУ ожидает от оптовых покупателей хлеба соответствующего уменьшения цен в розничной торговой сети. По данным пресс-службы, благодаря установлению обществом экономически обоснованных цен на хлеб потребители сэкономят 618 тыс. грн. за год.