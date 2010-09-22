В Николаевской обл. больше всего подорожали сахар, овощи, фрукты и хлеб

В Николаевской области в январе-августе 2010 года больше всего подорожали сахар, овощи, фрукты и хлеб, подешевели – масло, яйца и молокопродукты.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, в частности, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия подорожали на 14,3%, фрукты – на 13,9%, хлеб и хлебопродукты – на 8,6%, овощи – на 5,7%.

Вместе с тем масло и жиры подешевели на 5,7%, молоко, сыр и яйца – на 5,3%.

В целом за указанный период в области продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 3,7%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в целом на 13,9%, в том числе на природный газ – на 50,1%, на сжиженный газ – на 47,5%, на твердое топливо – на 14,3%, на горячую воду и отопление – на 5,6%.

Прирост цен в сфере транспорта составил 5,8% в результате повышения стоимости услуг по обслуживанию и ремонту личных транспортных средств на 22,3%, бензина – на 11,8%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Николаевской области за восемь месяцев 2010 года составил 104,4%.