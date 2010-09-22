В Кировоградской обл. реализация сельхозпродукции выросла почти на 35%

В Кировоградской области в январе-августе 2010 года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции увеличился на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, объемы реализации продукции растениеводства за отчетный период увеличились на 34,4%, животноводства – на 37%.

Доля растительной продукции в общем объеме реализованной продукции составила 89,3%, животной – 10,7% (в январе-августе 2009 г. – 89,4% и 10,6% соответственно).

Аграрные предприятия области за указанный период реализовали 799,4 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы – 345,2 тыс. тонн, ячменя – 310,4 тыс. тонн, семян подсолнечника – 155,1 тыс. тонн, сои – 40,1 тыс. тонн, рапса – 88,5 тыс. тонн, овощей – 1,9 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 6,9 тыс. тонн, молока и молочных продуктов – 24,6 тыс. тонн, яиц – 123,8 млн. штук.

По сравнению с январем-августом 2009 года объем реализации зерновых культур сократился на 14,1%, в том числе пшеницы – на 20,7%, семян подсолнечника – на 12,2%, овощей – на 16,1%.

В то же время увеличилась реализация ячменя – на 19,8%, сои – в 2 раза, рапса – в 1,5 раза, скота и птицы – на 19,6%, яиц – на 21,5%. Объем реализации молока и молочных продуктов сохранился на уровне аналогичного периода 2009 года.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями области в январе-августе 2010 года выросли на 31,8%, в том числе продукции животноводства – на 19,8%, растениеводства – на 33,5%.