Председатель Донецкой ОГА уверен, что в регионе не будет дефицита картофеля

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК убежден, что в регионе не будет дефицита картофеля, и обещает контролировать его цену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами.

По словам губернатора, в настоящее время валовой сбор картофеля в области составляет 461,7 ты. тонн, ожидаемый сбор этой осенью – 614,8 тыс. тонн. Годовой фонд потребления населением области картофеля составляет 498,6 тыс. тонн, потребление на одного человека – 112 кг.

«Дефицита картофеля нет, есть только уровень цен», - сказал губернатор, пояснив, что «в пределах действующего законодательства мы контролируем все эти процессы, мы создаем оптовые рынки для того, чтобы не дать перекупщикам повышать цену».

«Мы создаем профицит (картофеля на рынке). У нас должно быть много картофеля, отсюда – цена и качество…. И людям бояться нечего, они смогут запастись необходимым количеством картофеля на зиму», - заключил А. БЛИЗНЮК.

В то же время сегодня цена картофеля в области остается достаточно высокой – например, на центральном рынке в Донецке 1 кг картофеля стоит от 6 до 8,5 грн., в крупных супермаркетах – около 6 грн.

По данным Инспекции по контролю за ценами в Донецкой области цена на оптовых рынках региона за 1 кг картофеля составляет - 4,8-5 грн.