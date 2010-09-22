Roshen инвестирует 250 млн. долл. в строительство третьей фабрики в России

Корпорация Roshen намерена инвестировать 250 млн. долл. в строительство третьей производственной площадки на территории Российской Федерации (с.Косыревка, Липецкая обл.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Roshen.

Согласно сообщению, строительство начнется в 2011 году, закончить его планируется в 2016 году. Комплекс разместиться на площади около 23 га и будет включать в себя кондитерскую фабрику и распределительный центр.

Фабрика будет специализироваться на производстве высококачественной шоколадной продукции. В 5-этажном корпусе фабрики площадью 63 тыс. кв. м разместится около 40 производственных линий.

Производственная мощность фабрики составит 253 тыс. тонн в год. На производстве будет задействовано около 3,5 тыс. человек.

На территории комплекса будет возведен современный распределительный центр (класс А) общей площадью около 70 тыс. кв. м. Этот центр будет выполнять задачи хранения сырья и готовой продукции для новой кондитерской фабрики, а также для уже действующих фабрик корпорации Roshen в г.Липецке и с.Сенцово Липецкой области.

Как сообщал УНИАН, кондитерская корпорация Roshen в первом полугодии 2010 года увеличила общий объем производства на 12%, или 19,714 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 184 тыс. тонн.

В 2009 году Roshen увеличила производство кондитерской продукции на 7% – до 380 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация Roshen владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Клайпедской кондфабрикой Klaipedos konditerija в Литве. Ассортиментный ряд продукции насчитывает более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тысяч тонн в год. Доля производства корпорации Roshen на украинском рынке составляет 25%.