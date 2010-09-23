Азаров не смог оценить реальную ценовую ситуацию, посетив с/х ярмарку

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не смог оценить реальную ценовую ситуацию на рынке продовольствия, посетив ярмарку сельскохозяйственных продуктов в Печерском районе Киева 18 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.

«Я приехал на Печерский рынок, и, наверное, совпадение такое, что там, куда я приехал, и картофель был по 3,5 грн, и гречка – по 8 грн. Никаких очередей, все было прекрасно. Я поблагодарил тех, кто участвовал в организации этой работы. Однако, когда вернулся в свой кабинет, мне положили (на стол – УНИАН) совсем другую справку – какая реальная ситуация по всем ярмаркам Киева. В результате два руководителя департамента Министерства аграрной политики были в тот же день уволены с работы. Вот на такие жесткие меры приходится идти, потому что не выстроена еще система, позволяющая решать задачи ажиотажного спроса», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он заверил, что правительству удастся нормализовать ситуацию на рынке и не допустить необоснованного повышения цен, тем более, что урожай и запасы зерна пшеницы и гречки, картофеля и сахара достаточны, чтобы обеспечить внутренний рынок этими продуктами, не импортируя их.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Н.АЗАРОВ посетил ярмарку сельскохозяйственных продуктов в Печерском районе Киева.

В торговых сетях и на рынках столицы стоимость гречки и картофеля на 50-70% выше той цены, по которой эти продукты были предложены Н.АЗАРОВУ на упомянутой ярмарке.