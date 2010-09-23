Левочкин: Украина планирует войти в пятерку крупнейших производителей продовольствия в мире

Украина намерена войти в пятерку-семерку стран мира - крупнейших производителей продовольствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, комментируя заявление Виктора ЯНУКОВИЧА на пленарном заседании Генассамблеи ООН в среду о том, что Украина может стать весомым фактором в преодолении голода в некоторых регионах мира.

"Мы имеем цель - войти в пять-семь стран мира - крупнейших производителей сельхозпродукции", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.