Левочкин: Украина планирует войти в пятерку крупнейших производителей продовольствия в мире
10:44, 23 сентября 2010Агро
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Украина намерена войти в пятерку-семерку стран мира - крупнейших производителей продовольствия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, комментируя заявление Виктора ЯНУКОВИЧА на пленарном заседании Генассамблеи ООН в среду о том, что Украина может стать весомым фактором в преодолении голода в некоторых регионах мира.
"Мы имеем цель - войти в пять-семь стран мира - крупнейших производителей сельхозпродукции", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.
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