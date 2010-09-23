Азаров: Кабмин намерен стимулировать увеличение поголовья крупного рогатого скота

Правительство Украины намерено принять меры, стимулирующие увеличение поголовья крупного рогатого скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Первому национальному телеканалу заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Я думаю, что мы введем систему, при которой каждый собственник теленка или коровы будет получать субсидию до тех пор, пока этот теленок не станет коровой и не будет производить молоко», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что эффект от такой меры будет через 3-5 лет – когда возрастет поголовье.