Ровенская ОГА просит Азарова дополнительно выделить пекарям дешевую муку

Председатель Ровенской областной госадминистрации Василий БЕРТАШ направил письмо премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой выделить дополнительно из запасов Аграрного фонда муку для пекарей области с целью недопущения скачка цен на хлеб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, глава области просит ежемесячно выделять из запасов фонда по 400 тонн муки для обеспечения в области стабильной цены на хлеб и недопущения его подорожания.

Такую же просьбу руководитель исполнительной власти области направил и вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ.

По информации пресс-службы, руководство ОГА подписало меморандум с основными производителями хлеба в области, в котором отмечается, что власть и пекари будут совместно следить за тем, чтобы не допустить подорожания социальных сортов хлеба.

Документом, в частности, предусмотрено, что цены на массовые сорта не будут расти, и в то же время производители не будут чувствовать дефицита сырья.

Меморандум с областной властью подписали 7 основных производителей хлеба в области, которые уже получают муку на четверть дешевле. Между ними ежемесячно распределяют 640 тонн пшеничного и 200 тонн ржаного сырья из Аграрного фонда. Однако, как утверждают производители, льготной муки для выпечки массовых сортов хлеба нужно больше.