В Тернопольской обл. реализация скота и птицы увеличилась

В Тернопольской области в январе-августе этого года реализация скота и птицы, сравнительно с аналогичным периодом 2009 года, увеличилась на 21,5% - до 7,85 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, реализация крупного рогатого скота увеличилась на 13,4% - до 2,35 тыс. т, свиней – на 48,4% - до 4,8 тыс. т, вместе с тем, реализация птицы уменьшилась на 39,4% - до 684 т.

Объемы реализации молока выросли на 3,6% - до 21,1 тыс. т., яиц – на 1,4% - до 68,6 млн. шт.

Молоко аграрные предприятия в среднем продавали по 2,83 тыс. грн/т (на 52,5% дороже, сравнительно с январем-августом 2009 года), яйца – по 405,7 грн. за 1 тыс. штук (на 16,3% дороже). Тонну свинины в январе-августе в среднем реализовали за 11,76 тыс. грн (на 21,3% дешевле, сравнительно со средней ценой января-августа прошлого года), тонну мяса КРС – за 9,3 тыс. грн (+9,8%), тонну мяса птицы – за 7,052 тыс. грн (+0,5%).