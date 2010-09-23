В Тернопольской обл. производство сельхозпродукции уменьшилось

В Тернопольской области в январе-августе 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-августом 2009 года уменьшились на 11,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства уменьшились на 26,7%, в хозяйствах населения – на 1,9%.

Общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями собственной продукции за январь-август 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13,7%, в частности продукции растениеводства – на 21,6%, а продукции животноводства - увеличился на 26,2%.