В Тернопольской обл. не хватает для посева семян озимой ржи

В Тернопольской области не хватает для посева семян озимой ржи.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Андрей ХОМА, данных семян в настоящее время имеется 68% от потребности.

При этом он отметил, что в целом хозяйства области обеспечены кондиционными семенами озимых зерновых культур на 111% к потребности. По данным А. ХОМЫ, уже закуплено 1,2 тыс. т семян, в том числе озимой пшеницы – 0,9 тыс. т, ячменя – 0,1 тыс. т, ржи – 0,2 тыс. т.

На сегодня озимые посеяны на 17,2 тыс. га (9% от запланированного), в том числе озимая пшеница – 14,5 тыс. га, ячмень – 1,8 тыс. га, рожь – 0,9 тыс. га.

Больше всего посеяно в хозяйствах Монастыриского района – 20% запланированных площадей.